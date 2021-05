PSG - Mercato : Paris cherche un remplaçant à Mbappé, Lewandowski finalement intéressé ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

La menace Real Madrid se précise pour le PSG au sujet de Kylian Mbappé. « Le Real Madrid veut être la solution au problème de Mbappé, a affirmé Josep Pedrerol hier soir dans l’émission El Chiringuito. Si le PSG continue de la sorte, le Real Madrid continuera de le convaincre de ne pas prolonger. Pour l’instant, le joueur a fait le job. Au club, on est confiant de le voir signer dès cet été. »

Pour ne rien arranger aux affaires de QSI, Le Parisien fait savoir que Mbappé commence à parler du PSG au passé tant il sent que le club s’affaiblit année après année. Par ailleurs, il ne lierait plus son avenir à celui de Zinédine Zidane. Ce qui n’est pas qu’un détail puisque Fabrizio Romano assure que l’agent de Massimiliano Allegri se trouvait à Madrid hier...

Lewandowski évasif sur son avenir

Le coup de grâce pourrait être porté par le journaliste Juanfe Sanz... qui affirme que le PSG cherche un successeur à Mbappé ! Si la piste menant à Mohamed Salah a déjà fuité, Robert Lewandowski pourrait être relancé puisque son nom a déjà été relié au PSG ce mois-ci. L’attaquant du Bayern Munich (32 ans) n’a rien fait pour démentir en restant évasif hier dans Kicker.

« (Cela vous dérange-t-il que le Bayern suive Erling Haaland (Borussia Dortmund) ?) Non. Je ne suis pas intéressé par les rumeurs de transfert. (Votre travail au Bayern est-il terminé ?) Je n'ai pas encore vraiment pensé à cela. (N'est-ce pas ennuyeux à un moment donné d'être toujours champion et de marquer le plus de buts en championnat ?) Pas à mes yeux », a-t-il expliqué dans le journal allemand. Le rêve est donc encore permis.