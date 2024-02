Mercato : le PSG communique son plan post-Mbappé, une nouvelle tête de gondole déjà nommée !

S’apprêtant à perdre Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG s’est lancé dans la préparation de l’après. Si aucune source officielle n’a pris la parole publiquement au sein du club de la Capitale, le club a fait diffuser un message auprès des médias suiveurs de Paris. Message relayé par Foot Mercato.

Comme l’a fait savoir Fabrizio Romano ce vendredi matin, le PSG a prévu de fixer son Mercato sur trois grands axes : un top attaquant, un top milieu et un gros prospect en défense plutôt que de compenser le départ de Kylian Mbappé par une autre individualité.

Parmi les noms déjà cité concernant l’attaquant, Paris pourrait être amené à accélérer dès à présent le dossier Victor Osimhen (Naples, 25 ans) pour répondre à la menace de Chelsea. En effet, selon le journaliste Rudy Galetti, les Blues vont lancer l’assaut dès à présent pour le Nigérian et sont prêts à payer la clause de 130 M€ pour plier l’affaire rapidement…

🚨📈 #Chelsea are planning to speed things up for Victor #Osimhen - main target to strenghten their attack - to anticipate the competition from #PSG.



🗣️ #CFC are willing to trigger the release clause (€130m) and will approach #Napoli soon to negotiate the payment structure. https://t.co/5Cn5YpEFOb pic.twitter.com/69DkJsZYVe