PSG Mercato : Paris concurrence le Real Madrid pour un ex-crack de l’OL

Ce n’est pas un secret : cet été, le PSG comme le Real Madrid se sont mis en quête d’un jeune défenseur pour renforcer leur effectif respectif. Les deux clubs sont d’ailleurs souvent sur les mêmes pistes. Une nouvelle a été ouverte dernièrement si l’on en croit Ekrem Konür.

Outre les dossiers Yoro (LOSC), Silva (Benfica) ou Inacio (Sporting) où les deux clubs sont en course, le spécialiste turc du Mercato nous apprend que Paris comme Madrid a l’intention de bouger cet hiver pour recruter l’ancien lyonnais Castello Lukeba (RB Leipzig, 21 ans).

Parti en Allemagne pour 30 M€ l’été dernier et sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international tricolore (1 cape) vaudrait aujourd’hui plus de 40 M€ selon le site allemand transfermarkt.de.

