PSG – Mercato : Paris connait le chaînon manquant pour être l'égal de City, du Real et du Bayern

Si le PSG est leader de Ligue 1 avec 46 points et qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, les critiques se sont quand même régulièrement abattues sur l'équipe de Mauricio Pochettino.

Il faut dire qu'entre l'adaptation délicate des nouvelles stars (Messi, Ramos, Wijnaldum, etc.) et le jeu balbutiant des Franciliens, le PSG a donné l'impression d'une machine aux rouages mal huilés. Une machine surtout très déséquilibré dans sa composition à cause d'un gros manque.

S.O.S sentinelle

Dans son édition du jour, L'Equipe met le doigt sur un vrai souci de Paris cette saison : le milieu de terrain. « Retrouver l'équivalent de Thiago Motta semble une cause perdue mais dégoter un milieu d'un profil comparable, qui peut à la fois être agressif à la récupération, pas trop mauvais de la tête sans être embêté par ses pieds, ne serait pas inutile à Paris. Manchester City l'a avec Rodri, le Real Madrid avec Casemiro, le Bayern en a deux avec Goretzka et Kimmich, Chelsea aussi avec Kanté et Jorginho... A Paris, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou Ander Herrera sont loin d'atteindre le même niveau »