Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Combien Lionel Messi a-t-il déjà fait gagner d'argent au PSG ? Ces derniers jours des chiffres dingues ont fuité dans les médias français et espagnols sur les retombées de l'arrivée à Paris de la légende du FC Barcelone. Il a même été annoncé que le PSG avait déjà vendu 832 000 tuniques floquées Messi depuis mercredi dernier.

Une « fake news » selon Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG, qui confirme à L'Equipe, que l'arrivée de l'Argentin est bien le « meilleur lancement de ventes de maillots de tous les temps » mais que les chiffres sont bidonnés.

Non, le PSG n'a pas vendu 830 000 maillots en moins d'une semaine !

« C'est dingue de sortir des chiffres pareil. Oui le trend de vente a été phénoménal, mais on est très loin du million de maillots vendus. Le deal avec Messi s'est fait très rapidement, ce n'est pas quelque chose que l'on a pu anticiper. Pour l'instant, on n'a dévoilé que deux maillots, il reste encore les troisième et quatrième tuniques à être lancées. Ces deux dernières saisons, c'est avec l'ensemble de ces quatre tenues que l'on avait atteint le million de maillots vendus », a-t-il annoncé.

Pour connaître les véritables retombées de l'arrivée de Lionel Messi à Paris, il faudra encore patienter quelques tuniques...