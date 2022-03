PSG - Mercato : Paris en embuscade pour Tchouaméni, accord fake avec le Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Ce vendredi, Marca a annoncé qu'un accord aurait été trouvé entre le Real Madrid et le milieu de terrain de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni, pour une arrivée lors du prochain mercato estival. Mais selon les informations du journaliste espagnol, José Félix Díaz, l'accord entre le club merengue et l'international français serait du vent.

Le PSG s'intéresse à Tchouaméni

De son côté, Foot Mercato nous apprend que le Paris Saint-Germain serait une piste réelle pour Aurélien Tchouaméni. Le dossier serait étudié depuis plusieurs mois par les dirigeants parisiens. Pour laisser partir son prodige, l'AS Monaco attendrait au moins 50 millions d'euros alors qu'une clause permettra aux Girondins Bordeaux de toucher 20% de la plus-value.

🚨Info : Aurélien Tchouameni 🇫🇷

a été approché par de nombreux clubs au cours des dernières semaines.



• #Liverpool, le #PSG ou encore le Real Madrid en font partie.https://t.co/C1QR9LiL9J — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 19, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur