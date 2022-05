PSG - Mercato : Paris et Mbappé retardent l'accord entre l'AS Monaco et le Real Madrid pour Tchouaméni !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Après deux ans et demi passés à l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni, qui a réalisé cette saison la meilleure saison de sa carrière, devrait quitter le club monégasque cet été. À l'heure actuelle, c'est le Real Madrid qui serait en pôle pour le recruter.

Le PSG accélère dans le dossier Tchouaméni

Mais le Paris Saint-Germain, qui est également intéressé par le milieu de terrain français, tenterait de renverser la tendance. En effet, selon les informations de Goal France, ce serait en grande partie à cause du club de la capitale qu’il n’y aurait pas encore d’accord entre l'AS Monaco et le Real Madrid pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Kylian Mbappé et le futur directeur sportif du PSG, Luis Campos, joueraient un rôle dans ce dossier.

