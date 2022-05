PSG - Mercato : Paris fait tourner la tête à un joueur de Liverpool, mais pas Salah

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Kylian Mbappé étant tout proche de s'engager avec le Real Madrid, le Paris Saint-Germain devrait frapper un grand coup cet été pour faire oublier le départ de l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a été question d'un intérêt pour Mohamed Salah, qui rechigne à prolonger avec Liverpool un contrat arrivant à échéance en juin 2023. Mais d'après la presse allemande, c'est l'autre grande star offensive des Reds, Sadio Mané, qui serait dans le viseur du PSG.

Lui aussi sous contrat jusqu'en 2023, l'ancien joueur de Metz a reçu une proposition du LFC, comme Salah, pour prolonger. Mais comme son compère de l'attaque, il est convoité par de grands clubs. Dans son cas, c'est le Bayern Munich. Mais la presse allemande assure qu'à l'heure actuelle, c'est le PSG qui a fait la meilleure offre à Mané et que c'est la raison pour laquelle le Sénégalais n'a toujours pas prolongé à Liverpool. Transfermark situe sa valeur aux alentours de 80 M€. Il faudra donc que le club de la capitale s'acquitte d'un gros chèque pour l'arracher aux finalistes de la Champions League...

TRUE✅ If Sadio Mané will leave @LFC the big favorite for a Transfer is @PSG_inside. the strong interest and high salary at Paris are the reason why he hesitates to sign a new contract at Liverpool @FCBayern #EnglischeWoche pic.twitter.com/lW26HVWBLc