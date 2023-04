PSG - Mercato : le nouveau Rudi Völler à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Alors que le Paris Saint-Germain s'est mis en quête d'un buteur pour la saison prochaine, le club de la capitale a été invité à recruter l'attaquant de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, par Stéphane Guy.

"Cela me ferait penser à Rudi Völler à l’OM à l’époque"

"Wissam Ben Yedder, voilà le joueur que je prendrais si j’étais le PSG en joueur de complément. Il ne s’agit pas de le prendre pour être titulaire car il a 32 ans maintenant, à Paris il ne serait pas titulaire indiscutable. Mais si au PSG tu as un Ben Yedder dans ton effectif c’est un plus, c’est un joueur avec bon esprit, un joueur fin techniquement qui te met 15 buts par saison. Dans une rotation pour le Paris Saint-Germain, ce serait un joueur génial", a proposé le journaliste de RMC Sport avant de comparer le rôle que pourrait avoir l'ancien Toulousain au PSG à celui de Rudi Völler à l’OM. "Si tu le recrutes au PSG, tu lui explique la donne, tu lui dis que c’est pour être dans la rotation. Cela me ferait penser à Rudi Völler à l’OM à l’époque."

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors que le PSG s'est mis en quête d'un buteur pour la saison prochaine, le club de la capitale a été invité à recruter l'attaquant de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, par le journaliste de RMC Sport, Stéphane Guy.

Fabien Chorlet

Rédacteur