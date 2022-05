PSG - Mercato : Paris laisse la voie libre au Real Madrid pour Tchouaméni

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après deux ans et demi passés à l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni, qui a explosé aux yeux du grand public cette saison, devrait quitter le club du Rocher cet été. Parmi les clubs intéressés par le milieu de terrain français, on retrouve le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Tchouaméni jugé trop cher par le PSG

Mais selon les informations du Parisien, la direction du PSG estimerait que les 80 millions d'euros réclamés par l’AS Monaco pour laisser partir Aurélien Tchouaméni sont démesurés. Ce qui laisse la voie libre dans ce dossier à la Casa Blanca, qui devra tout de même se méfier de la concurrence anglaise (Liverpool, Chelsea).

Mercato : Tchouaméni, Clauss, Traoré... quelles bonnes affaires pour le PSG en Ligue 1 ?

➡️ https://t.co/fhCA8ivz9W pic.twitter.com/CWfoX9Pcue — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 13, 2022

Pour résumer Le Paris Saint-Germain estimerait que les 80 millions d'euros réclamés par l’AS Monaco pour laisser partir Aurélien Tchouaméni cet été sont démesurés. Ce qui laisse la voie libre au Real Madrid dans ce dossier.

Fabien Chorlet

Rédacteur