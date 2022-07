PSG - Mercato : Paris ne sait pas quoi faire de Keylor Navas

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Keylor Navas partageait le poste de numéro 1 dans les cages du Paris Saint-Germain avec Gianluigi Donnarumma depuis l'arrivée du gardien italien dans la capitale français. Mais cette saison, le portier costaricien a été relégué numéro 2 dans la hiérarchie.

Le PSG hésite entre garder ou vendre Keylor Navas

Selon les informations du Parisien, les dirigeants du PSG s’interrogeraient ainsi sur un éventuel départ de l'ancien gardien du Real Madrid, qui aurait été informé à son retour de vacances qu’il sera numéro 2 cette saison. Lors d'une réunion tenue récemment entre Keylor Navas et la direction parisienne, le portier de 35 ans n'aurait pas demandé à s'en aller cet été.

Mercato : le PSG mène une réflexion au sujet de Keylor Navas

Fabien Chorlet

Rédacteur