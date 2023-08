PSG - Mercato : Paris dégaine une deuxième offre XXL pour Kolo Muani, son montant a fuité !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Convoité par le PSG au mercato, Randal Kolo Muani porte toujours le maillot de Francfort. Et l’attaquant international français (24 ans) a montré hier que son poids était intact dans l’équipe allemande. L’ancien joueur du FC Nantes a ainsi inscrit le seul but de la rencontre face à Darmstadt (1-0) en reprenant, seul au second poteau, un centre de Philipp Max (40e).

70 M€ plus de juteux bonus ?

Francfort se déplacera jeudi à Sofia pour affronter le Levski, en barrages aller de Ligue Europa Conférence. Avec Kolo Muani ? La question peut se poser : selon L’Équipe, une deuxième offre du PSG - supérieure à la première qui était de 60 M€ et 10 M€ de bonus - va arriver, peut-être dès aujourd’hui ! Selon l’insider Djamel, bien informé sur les arcanes du PSG, le club de la capitale va proposer 70 M€ + bonus et espère finaliser son arrivée cette semaine.



