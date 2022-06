PSG – Mercato : Paris va prolonger un indésirable, à la surprise générale !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Débarqué au PSG en 2019 en provenance du Zénith, Leandro Paredes (27 ans) fait maintenant partie de la liste des indésirables du Paris Saint-Germain. À son arrivée, le club de la capitale avait annoncé que le milieu de terrain était lié au PSG jusqu’en 2023. Mais selon L’Équipe, une option d’une année de prolongation supplémentaire et automatique avait été négociée à ce moment.

Ce qui veut donc dire que Leandro Paredes est maintenant lié au PSG jusqu’en 2024 et non jusqu’en 2023. L’Équipe ajoute que plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour l’Argentin, que le club parisien cherchera à vendre cet été. L’Inter Milan, la Juventus, Manchester United ou encore l’AS Monaco suivraient de près le milieu de terrain. À voir s'il sera poussé vers la sortie après avoir clamé son envie de rester à Paris la saison prochaine dans les médias argentins.

🚨 Leandro Paredes prolonge jusqu'en 2024 au PSG ! ❤️💙



(@lequipe) pic.twitter.com/s4htJQQMry — Actu Foot (@ActuFoot_) June 18, 2022

Pour résumer Alors que le PSG avait annoncé au moment de sa signature que Leandro Paredes (27 ans) était lié au club parisien jusqu’en 2023, l’Argentin est finalement sous contrat avec Paris jusqu’en 2024 après une prolongation automatique.

Adrien Deschepper

Rédacteur