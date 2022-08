PSG - Mercato : Paris reste ferme pour Skriniar, la tension monte avec l'Inter

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Ce mardi, Le Parisien fait le point sur le dossier Milan Skriniar, sérieusement enlisé. L'Equipe a annoncé dans son édition du jour que Nasser al-Khelaïfi avait été appelé à la rescousse pour débloquer plusieurs dossiers, dont celui du défenseur central slovaque de l'Inter Milan. Mais il semblerait que même le réseau du Qatari ne suffise pas à faire changer d'avis les dirigeants italiens. Selon Le Parisien, ils veulent 80 M€, bonus compris.

La direction du PSG estime qu'il s'agit d'une folie et refuse de mettre plus de 60 M€ sur la table. Et pour cause ! Tout d'abord, Skriniar sera libre dans un an. Et puis, Jules Koundé, plus jeune (23 ans contre 27) et dont la cote est plus élevée, n'a été transféré "que" pour 50 M€ du FC Séville au FC Barcelone. Le PSG ne veut plus surpayer et est prêt à laisser tomber cette piste, au moins pour un an, si l'Inter ne revient pas sur sa position. Des Nerazzurri qui, de leur côté, n'ont aucune envie de céder, d'autant que leur entraîneur, Simone Inzaghi, tient à conserver Skriniar...