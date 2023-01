PSG - Mercato : Paris sait comment se venger si le Real Madrid relance Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Kylian Mbappé (24 ans) a fait parler de lui ce week-end en imitant un geste déplacé d’Emiliano Martinez après la finale de la Coupe du monde. Cette obscénité ne devrait pas changer ses plans du mercato, où son nom est encore lié au Real Madrid cet été.

Et pour cause : les dirigeants de la Casa Blanca songeraient déjà à le relancer après l’échec cuisant de l’été dernier. Si c’est le cas, le PSG sait exactement comment se venger. Selon Defensa Central, ils relanceront de leur côté un certain Vinicius Junior.