PSG - Mercato : Paris sur le « Mbappé portugais », le Milan AC riposte

Présenté par Luis Campos comme le « Mbappé portugais » à son arrivée au LOSC, Rafael Leão est effectivement en train d'amorcer son montée en puissance cette saison sous les couleurs du Milan AC. Si l'ancien joueur du Sporting demeure assez faible en statistiques par rapport au natif de Bondy (13 buts, 6 passes décisives en 39 matchs TTC), ses prestations commencent vraiment à attirer l'oeil.

Evoqué dès le mois de mars par la Gazzetta dello Sport, la piste du PSG serait sérieuse pour Rafael Leão. La Repubblica annonce même que Liverpool, Manchester City, Newcastle, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund sont également intéressés à des degrés divers.

Le Milan veut prolonger Rafael Leão rapidement

Comme souvent lorsque ce genre de rumeurs démarrent, elles s'accompagnent de discussions entre le joueur (Leão) et son club (le Milan AC) autour d'une prolongation. Et il semblerait que les Rossoneri, la saison prochaine sous pavillon bahreini avec Investcorp, soient prêt à un gros effort pour éloigner cette encombrante concurrence.

Selon la Gazzetta dello Sport, le Milan AC souhaite prolonger le contrat de l'ancien Dogue de deux saisons, pour le porter de 2024 à 2026... Avec un salaire largement revu à la hausse et passant de 1,5 M€ par an à 4 M€ par an avec bonus pour se rapprocher des 6 M€ annuel de certaines propositions. Suffisant pour gagner la bataille ?

Alexandre Corboz

Rédacteur