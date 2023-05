PSG - Mercato : Paris tente sa chance pour Kvaratskhelia !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ce joueur, c'est Khvicha Kvaratskhelia. A 22 ans, l'ailier géorgien a mis le feu au Calcio pour sa première saison au Napoli, à qui il a permis de remporter son premier Scudetto depuis 1990, le troisième de son histoire. Il a inscrit 12 buts et délivré 13 passes décisives en 31 matches de Serie A, formant une doublette ultra performante avec Victor Osimhen. Selon Konur, le PSG, comme des clubs de Premier League, vont sonder le Napoli pour voir s'il y a moyen de le transférer. Sa valeur est estimée à 85 M€ par Transfermarkt mais avec le bouillant Aurelio De Laurentiis (et la concurrence des richissimes clubs anglais), il faut s'attendre à voir les enchères monter beaucoup plus haut !

La fiche de Khvicha Kvaratskhelia

