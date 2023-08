PSG – Mercato : Paris tient sa monnaie d'échange pour Kolo Muani

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alors qu'Ousmane Dembélé est sur le point de rejoindre les rangs du PSG, les Parisiens aimeraient également compter Randal Kolo Muani parmi leurs recrues. Cependant, Francfort réclamerait la somme de 100 millions d'euros pour l'ancien joueur du FC Nantes. Mais Paris, qui a plus d'un tour dans son sac, a déjà élaboré une stratégie pour faire baisser ce montant.

Ekitike inclus dans le plan

Selon les informations de BILD, Francfort montrerait un intérêt pour Hugo Ekitike. L'ancien joueur de Reims s'étant vu notifier qu'il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique et du PSG, un transfert vers Francfort pourrait être envisagé dans le but de faire baisser significativement le prix de "RKM"... Tout en proposant une solution intéressante à l'Eintracht. Après une saison passée sur le banc, le départ d'Ekitike serait accueilli avec joie du côté des Parisiens. À noter que Dortmund est également intéressé par Hugo Ekitike et qu'Everton a entamé des démarches concrètes.

🇫🇷 Kolo Muani, dont le départ est concret, aurait trouvé un accord avec le PSG.



🔴🔵 Le PSG cherche à négocier l’indemnité de transfert de 100 M €.



🇩🇪 Le BVB ainsi que Francfort s’intéressent à Ekitike pour remplacer Kolo Muani.@BILD_Sport pic.twitter.com/1p2LHWR0i4 — Media Parisien (@MediaParisien) August 7, 2023

