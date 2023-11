PSG - Mercato : Paris vise quatre recrues pour cet hiver, sept pistes ont déjà fuité !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors que le mercato hivernal approche à grand pas, le Paris Saint-Germain aurait déjà acté la décision de recruter un latéral gauche lors de cette fenêtre de transfert, d'après nos confrères de L'Équipe. Une information confirmée par le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités, qui annonce que les dirigeants parisiens voudraient également recruter à deux autres postes que latéral gauche cet hiver.

Yoro et deux milieux sont aussi espérés cet hiver !

En effet, le club de la capitale voudrait aussi offrir à Luis Enrique un milieu défensif et un milieu relayeur. Plusieurs noms auraient déjà été cochés par le PSG : Khephren Thuram (OGC Nice), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Wilfred Ndidi (Leicester) et Stanislav Lobotka (Naples).

Le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités nous apprend également que le champion de France en titre devrait tenter de recruter le défenseur central du LOSC, Leny Yoro, dès cet hiver, et qu'il pourrait être prêté 6 ou 18 mois à Lille si l'opération se conclut.

