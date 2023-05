PSG - Mercato : Paris utilisé par le clan Hernandez pour faire monter les enchères ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Cette nouvelle a surpris en Allemagne, où l'on pensait Hernandez sur le point de prolonger avec le Bayern jusqu'en 2027. Le journaliste de Sky Florian Pettenberg explique d'ailleurs qu'au sein de l'état-major bavarois, on pense que cet intérêt du PSG n'est pas réel, que l'agent du défenseur s'en sert pour obtenir un meilleur salaire. Ce qui irait dans le sens d'une vieille déclaration du joueur, qui expliquait qu'en tant que marseillais, il lui serait impossible de jouer dans la capitale...

La fiche du Paris Saint-Germain

News #Hernández: Bayern‘s position is clear. They still want to extend with him. For the club it was close to be done a few weeks ago as reported. He could have signed a contract until 2027.



Bayern evaluates the news from France as a „poker game“. No news about a possible… pic.twitter.com/7kL42In7tI