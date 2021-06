PSG - Mercato : Paul Pogba à Paris, les dernières infos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG n'en finit donc plus de multiplier les dossiers. Après celui de Wijnaldum, concrétisé, et celui d'Hakimi, paraît-il en bonne voie, le cas Paul Pogba serait également à l'étude. Certes, ce n'est pas une nouveauté, la rumeur ayant pris du poids ces dernières semaines. Mais le quotidien régional, Le Parisien, en dit un peu plus dans son édition du jour.

Avec un élément qui pourrait s'avérer déterminant : les relations excellentes entre Leonardo, le directeur sportif du PSG, et le truculent Mino Raiola, l'agent du champion du monde français. Il reste tout de même un an de contrat à Pogba avec Manchester United. Et on doute que Paris, qui a pour priorité un latéral droit (Hakimi) puisse s'offrir plusieurs joueurs de grand standing. Et ce en raison des pertes liées au Covid et au scandale Mediapro.