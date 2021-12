PSG - Mercato : Pierre Ménès brise les derniers espoirs pour Zidane

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La majorité des observateurs de Ligue 1 se rejoint sur le cas Mauricio Pochettino. Selon eux, l’entraîneur argentin du PSG n’a pas réussi à faire progresser l’équipe parisienne depuis son arrivée sur le banc il y a un an.

« Le langage corporel de Pochettino est bizarre. Il fait des changements tardifs. Cela fait un an qu’il ne fait rien, résume Pierre Ménès sur son blog. Alors oui les dirigeants ne font pas tout bien loin de là, les joueurs ont des attitudes de diva mais cela n’empêche pas que l’entraîneur puisse être un tocard. Je ne dis pas que Pochettino est un tocard, je dis que ça fait un an qu’il est au PSG et qu’on ne voit aucune amélioration. Il n’y a pas un joueur qui progresse. Je vois des équipes ou, il y a des joueurs qui progressent. Au PSG, je ne vois pas à part Mbappé dont je pense que la trajectoire n’a rien à voir avec le club. »

L’ancien consultant de Canal+ ne voit néanmoins pas Zinédine Zidane remplacer Pochettino sur le banc du PSG prochainement. « Honnêtement, il n’y a rien qui va. Cela étant, le PSG ne peut pas changer d’entraîneurs tous les ans, a-t-il ajouté. Si Zidane disait oui tout de suite, je dirais oui tout de suite quitte à sacrifier Leonardo dans la foulée, mais ça n’en prend pas le chemin. »

Face à Pierrot (1/2) : “Ça fait un an que Pochettino est au PSG et on ne voit aucune amélioration”



Au programme : le calvaire de l'OL, le bilan du LOSC et de Monaco, l'avenir de Pochettino et une victoire française en Coupe d'Europe ?



https://t.co/RfMxcz9yv2 — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 27, 2021