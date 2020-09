PSG – Mercato : Pierre Ménès dévoile le plan secret de Leonardo

A moins d'une semaine de la fin du Mercato, le Paris Saint-Germain cherche toujours au moins un renfort dans toutes les lignes... Et il n'est pas dit que Leonardo n'aligne les renforts d'ici à lundi prochain minuit. Pour Pierre Ménès, qui s'est exprimé dans son dernier « Pierrot face Cam », il y a une stratégie derrière tout ça : « Peut-être que le PSG va peu ou pas recruter là et attendre janvier pour frapper des coups plus puissants ».

« Il est évident que le temps joue pour eux »

Le consultant du CFC étaye ses dires, justifiant cette politique de l'attente poussée à l'extrême : « Quand tu as Mbappé et Neymar dans ton équipe, tu n'as pas besoin de stars en plus. Au CFC, j'ai défendu la théorie selon laquelle le PSG allait attendre le Mercato hivernal pour recruter. Parce qu'il est évident que le temps joue pour eux. Il y a des équipes qui aimeraient vendre pour refaire des liquidités avec les pertes du Covid. Ce dont le PSG n'a pas rigoureusement besoin. On disait que Paris doit vendre pour 60 M€ afin d'être en équilibre avec le fair-play financier. Mais on sait très bien que le fair-play financier, en plein Covid, ne va pas être bien agressif ».

Paris fera-t-il l'impasse sur les soldes de ce début du mois d'octobre pour profiter de la grande braderie de janvier 2021 ? Une chose est certaine : avec son effectif actuel au complet, le club de la Capitale n'a pas un farouche besoin de renforts pour sortir des poules de la Ligue des Champions et se replacer dans la course au titre en championnat.