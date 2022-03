PSG - Mercato : Pierre Ménès et Anelka vendent la mèche sur l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Il y a des signes qui ne trompent pas. Mercredi, le visage dépité de Kylian Mbappé (PSG, 23 ans) sur la pelouse du Real Madrid en disait long sur sa déception de sortir aussi piteusement en 8es de finale de la Ligue des champions (1-0, 1-3).

« Très marqué dans le vestiaire de Bernabeu après le coup de sifflet final, son année 2022 démarrée sur les chapeaux de roue vient de subir un coup d’arrêt, un de plus, dans la course au Ballon d’Or, confirme L’Équipe. Rester demeurait une éventualité à condition de sentir qu’il peut tout rafler à Paris ; mais si c’est pour voir un projet promis à l’échec, à quoi bon ? »

Nicolas Anelka n’a plus aucun doute sur l’avenir de Mbappé au mercato estival : il va partir. « Pour moi, il avait déjà son avis. Mais s’il hésitait encore un peu comme je le lisais, le résultat va faire peser la balance en faveur d’un départ, a-t-il annoncé dans Le Parisien. Cela n’engage que moi mais je ne vois pas comment il pourrait décider de rester. » Sur son blog, Pierre Ménès partage cet avis : « En l’état actuel des choses, je ne vois pas comment Kylian Mbappé peut avoir envie de rester au PSG. »

Real-PSG : analyse d'un fiasco et perspectives d'avenir (2/3)



« Laisser partir Thiago Silva a été une énorme erreur, qui coûte très cher »https://t.co/SHCkjTmAMc — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 10, 2022