PSG - Mercato : Pierre Ménès susurre 3 renforts pour satisfaire Mbappé

Sur son blog, Pierre Ménès a salué la belle saison du PSG, riche des trois titres nationaux et d'une place de finaliste de la Ligue des champions obtenue lors du Final 8 de Lisbonne. « Il faut se souvenir que l’année dernière, Leonardo à Metz, un des premiers matches de la saison, il dit « il ne faut pas s’attendre à une saison bling-bling... » Résultat, quadruplé et finale de Ligue des Champions ».

Il va dans le sens de Kylian Mbappé

Mais pour faire encore mieux, Ménès, à l'instar de Kylian Mbappé, suggère à Leonardo de recruter trois joueurs, tout en ciblant les besoins. « Donc là, le PSG s’est affaibli avec les départs de Meunier, Thiago Silva et Edinson Cavani qui n’ont pas été remplacés, estime-til. Il va quand même pouvoir pallier peut-être pas à tous ces départs car il a aussi dit que l”effectif était trop important l’année dernière. Je trouve qu’il faudrait un gros milieu de terrain et un attaquant en plus même s’il semble que Choupo-Moting va rester. » Un avis que partagent la plupart des supporters parisiens.