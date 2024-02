PSG Mercato : plusieurs clubs prêts à tenter le coup Kolo Muani cet été ?

Recruté pour 90 M€ à l’Eintracht Francfort à la toute fin du Mercato d’été 2023, Randal Kolo Muani (25 ans) peine à justifier l’investissement réalisé même si Luis Enrique lui donne beaucoup de temps de jeu et de confiance (8 buts, 3 passes décisives en 23 apparitions TCC).

Si l’on en croit Ekrem Konür, plusieurs clubs de Premier League gardent un œil sur l’ancien Nantais dans l’éventualité où le PSG le remettait sur le marché l’été prochain.

Pas sûr toutefois que ces mystérieux clubs anglais soient prêts à s’aligner sur le prix débourser par Paris pour le faire revenir en France…

