PSG - Mercato : Pochettino a un atout colossal pour éloigner Mbappé du Real Madrid

Le grand oral de Mauricio Pochettino aura lieu à 15h. Il sera alors temps pour le nouvel entraîneur du PSG d’être présenté et de donner des détails sur ses objectifs dans la capitale et son premier rendez-vous demain à Saint-Étienne dans le cadre de la 18e journée de L1 (21h).

Kylian Mbappé est annoncé dans le onze de départ aux côtés de Moise Kean et d’Angel Di Maria. Il sera encore trop tôt pour le voir mais l’arrivée de Pochettino sur le banc du PSG pourrait permettre au champion du monde tricolore de franchir un cap et peut-être d’oublier un temps son départ au Real Madrid.

Kane a progressé face au but grâce à Pochettino

« Attention, Kylian a tout mais s’il y a encore un domaine dans lequel il a une marge, c’est devant le but, estime Robert Pirès dans L’Équipe. Avec Pochettino, Kane a gagné énormément de régularité au haut niveau dans ce secteur. Mauricio sait à quel point c’est dur de rester constant. Il peut apporter à Kylian les outils pour avoir cette régularité. Sans vouloir critiquer Tuchel, je pense que Mauricio, qui a un passé de joueur, peut avoir une relation plus fluide. Il connaît le très haut niveau, tu ne peux pas lui faire à l’envers. Et je pense qu’il va adapter son discours et être un peu plus souple. »