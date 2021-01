PSG - Mercato : Pochettino a un plan très risqué avec Messi et Mbappé

S'il refuse pour l'heure de commenter les « rumeurs » autour du Mercato, Mauricio Pochettino aurait les idées très claires depuis son arrivée au PSG. Des idées – semble-t-il – déjà travaillées en amont par son directeur sportif Leonardo, lequel sera le dernier décideur en matière de recrutement. Après avoir tâté le terrain du côté du FC Barcelone pour Lionel Messi l'été dernier, le Champion de France est résolu à avancer ses pions pour 2021.

Un jeu d'équilibrage très serré attend le PSG

AS confirme les informations de Canal+ selon lesquelles le plan du PSG est désormais d'associer Messi à son grand ami Sergio « Kun » Agüero (Manchester City)... Si possible avec Neymar Jr pour compléter le trio. Paris possède déjà l'un des éléments et doit trouver de l'espace dans sa masse salariale pour finaliser la venue des deux autres, en fin de contrat en juin. Un équilibrage difficile à mener pour le PSG, également obligé de combler des pertes estimées à 100 M€ à cause de la Covid-19.

Si les sacrifices de Moise Kean et Mauro Icardi (qui ne correspondent pas à la philosophie de jeu en mouvement de Pochettino) devraient être sacrifiés, il pourrait en être de même pour Kylian Mbappé. Pour autant, Leonardo n'aurait pas complètement renoncé à l'idée de prolonger l'international français. Reste que la vente de Mbappé à l'été 2021 paraît d'ailleurs la condition sine-qua-none pour mener à bien ce recrutement dispendieux. Surtout si le PSG tente aussi de faire signer le capitaine du Real Sergio Ramos...