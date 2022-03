PSG - Mercato : Pochettino à Manchester United, la presse anglaise donne des indices !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le mercato d'été n'a pas encore ouvert ses portes, mais peu importe. Le jeu des rumeurs a débuté, en Angleterre comme ailleurs. A Manchester United, sur le banc de touche, il est fort probable que Ralf Rangnick ne sera plus en place dans quelques semaines. Et si l'on se fie aux informations du quotidien, The Telegraph, une lutte finale se dessine déjà entre deux entraîneurs : Erik Ten Hag et Mauricio Pochettino.

Le média affirme que le premier, actuellement à l'Ajax d'Amsterdam, a passé un entretien officiel il y a quelques jours. Au sujet de Pochettino, ce dernier aurait déjà eu divers entretiens avec le directeur du football de MU, John Murtough. Un troisième nom revient également : celui du sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique. Problème, la Coupe du monde au Qatar, ce n'est pas l'été, mais l'hiver prochain.

Pour résumer Bien compliqué de savoir si Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, sera toujours en place la saison prochaine. Notamment depuis l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. En attendant, à Manchester, la rumeur enfle.

Benjamin Danet

Rédacteur