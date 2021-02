PSG - Mercato : Pochettino déroule le tapis rouge à Mbappé et dévoile son échange avec Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il est l'autre grand gagnant de la victoire du PSG sur la pelouse du FC Barcelone (4-1). En guidant Kylian Mbappé et ses partenaires vers une large victoire, Mauricio Pochettino a marqué beaucoup de points dans son début de règne au PSG.

Mais son mandat va rapidement être marqué par des incertitudes, particulièrement dans le domaine des transferts. Quelle star aura-t-il sous ses ordres la saison prochaine ? Neymar ? Mbappé ? Lionel Messi ? En tout cas, les intentions de Pochettino sont claires.

Rien de très concret avec Messi

Après le festival de Kylian Mbappé au Camp Nou, le coach parisien compte bien le conserver comme il l'a confié à Catalunya Radio. « Le PSG peut offrir à Mbappé tous les outils pour qu'il soit heureux. Je crois que c'est un sujet qui va bientôt s'éclaircir », a assuré le coach parisien.

En tant que compatriote de Lionel Messi, sa possible relation à venir avec la Pulga est forcément scrutée. Les deux hommes ont d'ailleurs échangé au Camp Nou. Mais sur rien de très concret de son propre aveu. « Avec Messi, on s'est juste dit bonjour et au revoir, on n'a pas parlé du futur. »