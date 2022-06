PSG - Mercato : Pochettino, Galtier, Zidane, tout ce que Campos trame en coulisses

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

La vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Et il est une évidence que le PSG aura un tout nouvel entraîneur dans les prochains jours. Qui ? Telle est la question. Entre la rumeur Zidane, et la folie médiatique que cela engendre, et la piste Galtier (OGC Nice), bien malin celui qui peut aujourd'hui prétendre le futur élu.

Dans les colonnes du quotidien l'Equipe, ce matin, on en apprend beaucoup plus sur le sujet. Et notamment parce que la direction du PSG, et Luis Campos, souhaite faire les choses dans l'ordre. Extrait : "Campos, déjà lancé à plein dans la reconfiguration de l'effectif, explique que Paris doit faire les choses dans l'ordre. D'abord, parvenir à un accord financier avec les avocats de Pochettino au sujet de la fin de son contrat (2023) et celui de ses adjoints. Ensuite, activer la piste du nouvel entraîneur."

Rien bougera donc avant que le cas de l'actuel technicien soit juridiquement réglé. Ce qui pourrait encore prendre quelques jours. Galtier, lui, qui sait que le PSG ne se proposera pas à lui tous les ans, aurait affiché sa volonté de quitter la Côte d'Azur, sans que Campos lui assure, à ce jour, la volonté de le recruter. Simple...

Ce que l'histoire ne dit pas, c'est la décision de Zinédine Zidane. Un mot de lui et le dossier sera alors réglé. Pour Campos comme pour Galtier.

Pour résumer Le dossier du futur entraîneur du PSG agite le club en coulisses. Pourtant, et si l'on se fie aux informations du quotidien l'Equipe, Luis Campos sait exactement ce qu'il doit faire dans les tous prochains jours. Avec Zidane, Galtier et même Pochettino.

