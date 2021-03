PSG - Mercato : Pochettino invité à dire non pour Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Il est sympa, Rivaldo, avec sa chronique pour Betfair mais il a un peu tendance à dire tout et son contraire d'une semaine sur l'autre ! Il y a huit jours, il expliquait ainsi que selon lui, Lionel Messi allait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison, qu'il irait au Paris Saint-Germain et que c'était de toute façon mieux pour lui. Pourquoi pas, vu que des contacts existent. Sauf que cette semaine, le Ballon d'Or 99 estime que les vice-champions d'Europe feraient une grosse erreur en prenant l'Argentin !

"Le PSG n'a besoin d'aucun renfort"

« Si j'étais Pochettino, je dirais au propriétaire du PSG qu'il est mieux de conserver ceux que nous avons plutôt que de recruter Messi. J'aime Messi, mais Mbappé est chez eux. Chacun serait chez lui. C'est difficile de parler d'un échange Messi-Mbappé, parce que le football, c'est l'argent et, si Messi va au PSG, il aura des avantages économiques. Mais, évidemment, Messi a plus de 30 ans et Mbappé n'en a que 22. Le PSG, je le répète, n'a selon moi besoin d'aucun renfort, il a une grande équipe... Mais le football, ce sont aussi les affaires. »

Si on résumé, Messi a tout intérêt à quitter le FC Barcelone pour signer au PSG, qui a tout intérêt à ne pas le recruter pour conserver Kylian Mbappé ! Comme sur les terrains au temps de sa splendeur, Rivaldo est décidément bien difficile à suivre…