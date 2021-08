PSG - Mercato : en attendant Pogba, Pochettino lorgne un milieu de l'Atletico

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Qui est Javi Serrano ? Après Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, le PSG cherche aussi de jeunes pépites en devenir pour l'avenir.

Selon les informations de AS, Javi Serrano, 18 ans, aurait tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement du club de la Capitale. Ce milieu de terrain de l’Atlético Madrid au profil polyvalent capable d’apporter défensivement comme offensivement est suivi depuis la saison dernière. Il a notamment mis en avant ses qualités durant la préparation des hommes de Diego Simeone contre Wolfsburg aux cotés de Geoffroy Kondogbia.

La cellule de recrutement va cependant devoir se battre pour le signer. Javi Serrano qui est à l’Atlético Madrid depuis ses 7 ans a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026. Si la piste semble intéressante il y aura fort à faire pour enrôler le milieu de terrain, également suivit par des clubs italiens rapporte toujours le média espagnol.

📰| PSG is looking at Javi Serrano, who recently extended his contract until 2026. Serrano only thinks of Atlético Madrid. He is one of the young players that convinces Simeone.



[@AS_JesusColino, AS🇪🇸] pic.twitter.com/GXTXXM4AAx