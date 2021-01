PSG – Mercato : Pochettino pense à son ancien chouchou pour remplacer Mbappé

En difficulté actuellement, Kylian Mbappé est l'objet de certains critiques au PSG. Pour certains observateurs, le Champion du Monde 2018 a fait son temps dans la Capitale et, à un an de la fin de son contrat, un départ n'est plus à exclure … Et ce même si peu de clubs sur la planète sont en capacité de s'affranchir de son transfert XXL.

Harry Kane, la piste de l'impossible pour le PSG

En cas de départ de Mbappé, Paris ne peut rester sans réaction. Alors que certaines rumeurs prétendent que Mauricio Pochettino souhaite réunir ses compatriotes Lionel Messi et Sergio Agüero pour faire oublier le départ de Mbappé, l'insider d'El Chiringuito Eduardo Inda avance une autre version.

Dans ses celèbres Exclusinda, l'agent de joueur explique que si Kylian Mbappé s'en va, le nouveau coach argentin du PSG souhaiterait la venue de son ancien chouchou à Tottenham Harry Kane (27 ans). Reste à savoir comment attirer la vedette des Spurs sans avoir à payer un transfert XXL. Pour rappel, l'international anglais est sous contrat jusqu'en juin 2024 et valorisé bien au-delà des 100 M€...