PSG - Mercato : Pochettino prêt à éjecter une prestigieuse recrue estivale ?

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Avec le remplacement de Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino en cours de saison, le PSG a changé de ligne directrice. Si l'Allemand était plutôt dans la rotation de son effectif, l'Argentin essaie de son côté d'imposer une équipe-type... Et forcément il y a quelques perdants au changement d'entraîneur.

La liste des perdants de l'ère Pochettino est déjà longue

Chroniqueur pour France Bleu Paris, Stéphane Bitton note que les choix forts de Mauricio Pochettino se font au détriment de certains éléments. « Entre Moise Kean et Mauro Icardi, il n’a plus hésité et il a pris Icardi. Entre Gana Gueye et Paredes, c’est Paredes. Entre Kurzawa et Bakker, c’est Kurzawa en attendant que Bernat revienne de sa blessure. Florenzi ou Dagba, c’est Florenzi. Et enfin entre Sarabia et Di María, c’est évidemment pour Di María. Il reste alors une place à prendre dans cette équipe, entre Danilo Pereira et Ander Herrera, pour le reste ça m’a l’air bouclé », a-t-il noté.

Pour lui, trois éléments sont condamnés... Dont l'ultime recrue de Leonardo Rafinha, que la possible arrivée de Dele Alli pourrait encore fragiliser : « Pour certains joueurs, Rafinha Draxler et Kehrer, ça va devenir extrêmement difficile. Le mercato est en train de se jouer et peut-être que certains vont partir au tout dernier moment. Peut-être que dans les dernières heures du mercato, Pochettino fera venir l’un de ses joueurs qu’il a connu à Tottenham. On pense à Dele Alli par exemple ».