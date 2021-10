PSG - Mercato : Pochettino prêt à lâcher Messi & Co pour rejoindre Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Mauricio Pochettino prêt à lâcher le PSG pour Manchester United ? Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer jouerait sa place à la tête de Manchester United face à Tottenham ce week-end, et que la presse anglaise avançait il y a peu le nom d’Antonio Conte, Mauricio Pochettino serait également une piste des Red Devils, selon les informations du Daily Star.

Le journal anglais rapporte même qu’il serait la priorité de Manchester United et que les dirigeants mancuniens compteraient laisser en place Ole Gunnar Solskjaer jusqu’à la prochaine trêve internationale afin de préparer la venue de l’entraineur du PSG. Et pour cause, les Red Devils auraient déjà envisager de signer le tacticien argentin par le passé, lors du licenciement de José Mourinho, avant qu’Ole Gunnar Solskjaer ne les convainc.

Cependant, malgré les critiques sur la qualité de jeu dont fait face Mauricio Pochettino à Paris, les dirigeants du PSG ne seraient pas dans l’optique de se séparer de leur entraineur, précise également le Daily Star.

Mauricio Pochettino is Man Utd’s No1 choice and he's still admired by Sir Alex Ferguson #mufc #ManUtd https://t.co/ehPKHnqX6f — Man Utd Latest (@ManUtdLatestCom) October 26, 2021