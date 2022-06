PSG - Mercato : Pochettino prévenu de son renvoi, un pactole l'attend déjà

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Hier, de nombreux médias, RMC en tête, annonçaient que le PSG avait un accord de principe avec Zinédine Zidane. On sait, depuis, qu'il n'en est rien et qu'à cette heure, la seule information viable est le départ programmé de Mauricio Pochettino. Selon RMC, toujours, et on reprend les termes de la radio, "la direction du PSG a informé Mauricio Pochettino que son aventure comme entraîneur sur le banc parisien allait prendre fin."

Rien d'officiel, bien entendu. En revanche, ce qui va bientôt l'être, c'est le règlement des indemnités du technicien qui va laisser son avocat gérer le dossier. En jeu, la bagatelle de 15 millions d'euros, comme le rapporte l'Equipe ce matin. Le PSG, toujours selon le quotidien sportif, tenterait de négocier à la baisse.

On doute du résultat...

Benjamin Danet

Rédacteur