PSG - Mercato : Pochettino viré, une affaire de quelques jours ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La tendance est claire. Et elle s'affiche désormais dans quelques quotidiens spécialisés pour qui le sort de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, semble réglé. Hier, dans un article, le quotidien régional, Le Parisien, s'est montré en effet assez clair sur la suite de l'histoire entre le technicien argentin et le club de la capitale.

Selon le média, Pochettino ne souhaite pas rester au club si il ne se sent pas soutenu. Or, ce ne serait pas vraiment le cas. Dans ces conditions, des négociations au sujet d'un licenciement pourraient s'ouvrir. Pochettino, à qui il reste une année de contrat, et son staff remerciés, ça couterait pas moins de quinze millions d'euros au club parisien. Pas vraiment de quoi faire reculer les dirigeants Qataris.

De son côté, le quotidien l'Equipe confirme la tendance : Pochettino sera remercié. Pas tout de suite, le temps aux dirigeants de se mettre d'accord sur son successeur.

Pour résumer En dépit de son dixième titre de champion de France glané ce week-end, le PSG devrait effectuer de nombreux changements à l'inter-saison. Et il est fort probable que Mauricio Pochettino, l'entraîneur, soit poussé vers la sortie.

Benjamin Danet

Rédacteur