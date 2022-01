PSG - Mercato : Pochettino s’agace, Wenger envoie Mbappé au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Arsène Wenger était l'invité du Canal Football Club dimanche soir. L'ancien manager d'Arsenal, qui fait l'objet d'un documentaire de la part de la chaîne cryptée, a été interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé (23 ans)... qu’il voit bien quitter le PSG cet été pour signer au Real Madrid.

« Je ne sais pas où en sont les négociations mais je sais que le temps ne joue pas en faveur du PSG, a-t-il affirmé sans fard. Par expérience, je sais que quand ça prend autant de temps, ce n’est jamais bon signe. Le PSG avait une offre ferme de 180 millions d’euros du Real Madrid cet été, ce qui est une somme colossale, ils pensaient sans doute réussir à le convaincre de prolonger. » Peu après les déclarations de Wenger sur le plateau du CFC, Mbappé était titulaire contre le Stade de Reims (4-0) mais n’a pas marqué avant d’être sorti par Mauricio Pochettino en seconde période.

« Il avait été ménagé cette semaine mais il se sentait bien, a glissé le coach du PSG. Évidemment, il manquait de rythme au bout d’une heure. Il était un peu fatigué. On a préféré le sortir pour ne pas prendre de risque. » Le technicien argentin a fait montre d’un agacement évident après avoir été questionné sur la première période poussive de son équipe : « Chacun a son opinion sur notre première période. Je dis que l’équipe a fait un bon match. On devait le gagner et on a pris trois points, c’est ce que je retiens. »