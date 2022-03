PSG : Pochettino a eu rendez-vous avec un club

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

L’aventure de Mauricio Pochettino au PSG touche à sa fin. Après la débâcle contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le coach argentin ne semble pas en mesure de continuer la saison prochaine. Au contraire, il se rapproche de plus en plus d’un départ.

Foot Mercato révèle que Mauricio Pochettino a récemment été auditionné par les dirigeants de Manchester United, qui cherche un entraîneur pour la saison prochaine. L’entraîneur argentin est l’un des favoris pour prendre la tête des Red Devils la saison prochaine. À l’heure actuelle, les dirigeants mancuniens n’ont pris aucune décision.

🔴 Un rendez-vous a eu lieu récemment entre Mauricio Pochettino et Manchester United.



Les dirigeants du club anglais lui ont dit qu’ils ne comptent pas se précipiter dans leur choix d’entraîneur – Erik ten Hag concurrence le coach du PSG.



(@sebnonda @Santi_J_FM) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 28, 2022

Adam Duarte

Rédacteur