PSG - Mercato : Pochettino trouve un soutien de poids face à Zidane

Entre Luis Fernandez et Mauricio Pochettino, c'est une longue et belle histoire. Le premier avait recruté le deuxième en 2001 au Paris Saint-Germain, quand il vivait sa seconde expérience sur le banc du club de la capitale. Il ne faut pas donc pas s'étonner de voir Fernandez prendre la défense de l'Argentin, très critiqué pour la pauvreté du jeu parisien et qui devrait voir Zinédine Zidane lui succéder à l'intersaison.

« Je connais le personnage, je connais l’homme, a déclaré Fernandez dans l'émission Rothen s'enflamme. On lui reproche de ne pas s’exprimer en français, c’est son côté professionnel. Il veut se faire comprendre. Je connais la fonction d’entraîneur au PSG, tu es observé. Sous l’ère qatarie, il y a eu beaucoup d’entraîneurs. Il faut être calme et tranquille. On n’est pas avec Pochettino au quotidien. Il ne veut pas en faire de trop, il ne veut pas se mettre en avant. Tout le monde se taira s’il fait gagner la Ligue des champions à Paris. J’ai confiance. Il faut qu’il essaie de trouver la bonne animation. On en veut plus, on veut toujours plus avec le PSG. Pochettino a perdu la Coupe de France. Tuchel aussi et ça ne l’a pas empêché de gagner la Ligue des champions ensuite avec Chelsea. Je ne peux pas être déçu. Je connais la fonction. J’ai envie que Pochettino réussisse parce que je l’ai eu comme joueur, ce club, il l’a dans le cœur, il n’a pas besoin de le montrer ou de faire du cinéma. »