PSG – Mercato : Pochettino viserait un premier crack défensif français

Depuis le départ de Thiago Silva, le Paris Saint-Germain se retrouve un peu léger en défense centrale. Une situation qui est d'ailleurs l'un des principaux chantiers de Mauricio Pochettino, lequel a durablement replacé son capitaine Marquinhos à ce poste. Même Léonardo, qui n'avait pas recruté à ce poste lors du dernier Mercato estival, est désormais convaincu de la légitimité de la demande et cherchera. Le directeur sportif francilien cherchera à corriger le tir dans la mesure du possible et des finances parisiennes.

Paris est arrivé sur Upamecano (RB Leipzig)

Afin de s'offrir une nouvelle concurrence XXL dans ce secteur de jeu, le PSG songerait à un international tricolore. Selon la version anglaise d'Eurosport, le Champion de France serait entré dans la course avec le Real Madrid, Manchester United ou encore le Bayern Munich pour accueillir l'ex-valenciennois Dayot Upamecano (RB Leipzig, 22 ans).

Si le Red Bull, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ferme la porte à un départ cet hiver, les conditions de son départ l'été prochain sont connues. Upamecano disposera alors d'une clause libératoire de 42 M€. Un tarif en apparence abordable au PSG même si cela dépendra sans doute de l'issue des dossiers concernant les stars en fin de contrat courtisées (Messi, Agüero, Sergio Ramos...).