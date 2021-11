PSG - Mercato : Pochettino, Zidane, Leonardo brise le silence

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le propos est clair. Et précis. Même si rien ne dit que la rumeur continuera à prendre de l'ampleur. En attendant, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a répondu à l'AFP, l'Agence France Presse assurant que Mauricio Pochettino, actuel entraîneur du PSG, "n'a jamais demandé à partir". Le Brésilien affirme également n'avoir eu "aucun contact" avec Zidane, comme cela a été avancé par Le Parisien pas plus tard qu'hier.

"On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu".