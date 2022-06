PSG - Mercato : Pogba n'attend pas Zidane et se rapproche d'un autre club

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Durant les 24h de folie qui ont accompagné la rumeur d'une arrivée de Zinédine Zidane au PSG, il a été question de l'avenir de Paul Pogba. Selon certaines sources, le milieu de terrain français, en fin de contrat à Manchester United, attendait que ZZ signe avec Paris pour s'y engager à son tour. Cela fait des années que les deux champions du monde veulent travailler ensemble. Il a longtemps été question que cela se fasse du côté de Madrid, finalement c'était parti pour se faire à Paris. Mais non... Car Zinédine Zidane serait en réalité très loin des champions de France.

Du coup, l'avenir de Paul Pogba était de nouveau entouré de mystère. Jusqu'à ce matin. La Gazzetta dello Sport et le journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio ont annoncé de concert que Pogba allait retourner à la Juventus, où il a joué une première fois entre 2012 et 2016. Il devrait y signer un contrat de quatre ans avec un salaire oscillant entre 7,5 et 8 M€, les bonus permettant de le faire grimper à 10 M€. Il ne resterait plus que des détails à régler mais l'affaire est dans le sac de la Vieille Dame...

Paul Pogba is ready to join Juventus on a four-year contract. 🇮🇹



Pour résumer Libre depuis la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba était notamment courtisé par le PSG. Mais il va plutôt s'engager avec la Juventus Turin. Les médias transalpins sont unanimes pour dire que Le Poulpe est sur le point de retourner chez la Vieille Dame.

Raphaël Nouet

Rédacteur