PSG - Mercato : pour le successeur de Mbappé, ça part mal...

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le jeu des chaises musicales continue. Et on se demande quel club européen va se voir rafler son avant-centre dans les prochaines heures. Car le PSG, qui s'apprête à perdre Kylian Mbappé (Real Madrid), cherche logiquement un plan B. On imaginait que c'était du côté d'Everton avec son attaquant brésilien, Richarlison. Problème, l'entraîneur Rafael Benitez vient de très clairement fermer la porte.

"Nous n'envisageons pas de vendre Richarlison. Il est notre joueur et nous sommes vraiment satisfaits de lui. Nous sommes vraiment heureux et nous espérons qu'il pourra marquer beaucoup de buts pour nous cette saison."