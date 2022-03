PSG - Mercato : pourquoi ça traîne pour la prolongation de Marquinhos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce dimanche, L'Equipe fait le point sur le dossier Marquinhos. Et confirme le plus important : aussi bien le défenseur central de 27 ans que le PSG ont envie de prolonger une union entamée en 2013. Il est question d'un nouveau bail portant jusqu'en 2026 ou 2027. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il toujours rien de signé ? Selon le quotidien sportif, cela s'explique pour deux raisons.

La première, c'est qu'il va y avoir une grosse réorganisation interne suite à la désillusion en Champions League et qu'en attendant, aucune grosse décision n'est actée. La deuxième, c'est que l'accord n'est pas total. En effet, Marquinhos touche aujourd'hui 1,2 M€ brut mensuel, soit le quatrième meilleur salaire de l'effectif derrière le trio Neymar-Messi-Mbappé. Lui voudrait une nouvelle augmentation, deux ans après la dernière. Il est devenu capitaine et a été sollicité, notamment par Chelsea. Ses dirigeants ne seraient visiblement pas sur la même longueur d'ondes mais il aurait assuré à L'Equipe qu'ils étaient confiants quant à l'issue des négociations.

Pour résumer

Alors que le PSG et Marquinhos (27 ans) sont d'accord sur le principe d'une prolongation, il n'y a toujours rien d'acté. Et pour cause, les négociations continuent et patinent même en raison de la réorganisation à venir du club de la capitale.