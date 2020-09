PSG – Mercato : pourquoi Choupo-Moting a snobé Paris et Leonardo

En conférence de presse samedi, Thomas Tuchel a confirmé qu'Eric Maxim Choupo-Moting (libre, 31 ans) avait refusé le contrat d'une saison proposé par le Paris Saint-Germain pour être la doublure « low cost » de Mauro Icardi. « Je regrette son choix. C’était un gars important et il l’a prouvé en Ligue des champions. C’est à nous de trouver une autre solution », a notamment déploré le technicien allemand qui aurait aimé continuer avec le Camerounais.

Sur son site internet, L'Equipe nous en dit plus sur les raisons qui ont poussé Choupo-Moting, qui avait pourtant accepté l'avenant de quelques mois pour finir la Ligue des Champions, à décliner l'offre du club de la Capitale.

La durée du contrat ne lui convenait pas

Même s'il se sentait bien dans le vestiaire et dans le groupe du PSG et qu'il n'en faisait pas une question de salaire (Leonardo lui a proposé 300 000€ brut par mois), l'ancien joueur de Stoke City a tiqué sur la durée du bail qui lui a été proposé au début du mois de septembre. En effet, le directeur sportif ne souhaitait le voir signer que pour un an or Eric Maxim Choupo-Moting souhaitait un club où il pourrait faire au minimum deux saisons supplémentaires.

En conséquences, le héros du match face à l'Atalanta Bergame a décliné, demandant à l'agence allemande Rogon, qui gère ses intérêts, de lui trouver un club en Allemagne ou en Italie. Le Torino se serait notamment manifesté...