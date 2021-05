PSG - Mercato : pourquoi le dossier Achraf Hakimi est si complexe

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Des semaines, déjà, que l'on évoque au PSG un retour du latéral droit, Serge Aurier. Ce dernier, qui a été dirigé par Mauricio Pochettino à Tottenham, n'aurait toutefois pas les faveurs du directeur sportif, Leonardo. Qui, selon. certaines indiscrétions, ne jure plus que par Achraf Hakimi, latéral droit de l'Inter Milan.

Le club italien, confronté comme vous le savez à de très lourdes dettes, va de voir vendre pour renflouer ses caisses. C'est même une urgence. Seul souci, et non des moindres, l'Inter n'aurait guère l'intention de brader Hakimi, et attend au minimum 80 millions d'euros pour un éventuel transfert. Trop, beaucoup trop, pour Paris, qui devra également vendre avant de signer des recrues.

Enfin, et ce n'est pas le moins complexe, Hakimi ne plaît pas qu'à Leonardo. Le Bayern Munich, ainsi qu'un autre club européen de grand standing dont l'identité n'a pas filtré, seraient également sur le dossier. L'international marocain est donc encore loin du Parc des Princes.