PSG - Mercato : pourquoi le dossier Areola est compliqué pour Leonardo

Au regard du Mercato du PSG, déjà impressionnant avec les venues de Wijnaldum, Ramos et Hakimi, on en oublierait certains dossiers. Dont celui des gardiens de but, également évoqué en ce mercato avec la prochaine signature de Gianluigi Donnarumma, l'ancien portier du Milan AC. Reste néanmoins le cas Alphonse Areola, prêté ces deux dernières saisons au Real Madrid puis à Fulham.

Le Français, qui n'aurait selon l'Equipe, aucune intention de rester à Paris pour faire banquette, se doit donc de trouver un nouveau club. Ce qui n'est pas nécessairement simple. En effet, et comme le précise l'Equipe, son salaire à 700 000 euros par mois constitue un obstacle. Pour le PSG, une chance réside en Angleterre puisqu'un club londonien serait intéressé par un nouveau prêt. D'après Foot Mercato, ce club serait West Ham et le dossier avance positivement.

🚨Info : Revenu après un prêt du côté de Fulham, Alphonse Areola 🇫🇷 sait que la suite de sa carrière ne sera pas au #PSG. West Ham, très intéressé, souhaite finaliser l'opération dans les prochains jours (prêt avec option d'achat). @Stickwic pic.twitter.com/15eBbJUhqr — Santi' FM (@Santi_J_FM) July 9, 2021