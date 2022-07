PSG – Mercato : poussé vers la sortie, Neymar prépare une réponse musclée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si Neymar Jr ne sera pas retenu en cas d'offre au PSG, le Brésilien a néanmoins vu son contrat de travail automatiquement reconduit au 1er juillet pour une durée de deux saisons supplémentaires, jusqu'en juin 2027. Un deal acté lors de son ultime prolongation en mai 2021.

L'ancien Barcelonais n'a certes pas apprécié d'avoir été visé par les déclarations de son président Nasser al-Khelaïfi sur le fait que Paris ne voulait « plus de bling-bling » mais il est déterminé à rebondir avec le PSG.

Neymar ne veut rien lâcher... à Paris

D'après L'Equipe, l'entourage de Neymar fait fuiter un message clair dans les médias : à Paris, le milieu offensif de 30 ans est « heureux » et « convaincu qu'il réalisera l'une des plus belles saisons de sa carrière » en 2022-23. En privé, Neymar Jr répète à qui veut l'entendre qu'il est déterminé à relever tous les défis se présentant à lui, que ce soit avec la Seleçao pour le Mondial au Qatar ou avec le PSG en France et sur la scène européenne...

Des annonces qui démentent les informations d'ESPN selon lesquelles l'ancienne star du Barça songe de plus en plus à plier bagage et entretient des discussions avec Chelsea.

